Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих и всех россиян с Пасхой. Глава государства подчеркнул, что праздник наполняет людей радостью и верой в торжество добра и справедливости, а также объединяет общество вокруг духовных и нравственных ценностей.

«Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», — говорится в обращении.

Путин также отметил вклад религиозных организаций в укрепление семьи и развитие межнационального диалога.

В этом году Пасху встречают 12 апреля.