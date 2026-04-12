Полиция предупредила рязанцев о мошенниках в период Пасхой

В Рязанской области полиция призвала жителей быть бдительными в период празднования Пасхи. Правоохранители рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они приходят от знакомых, а также не открывать файлы с расширениями .apk, .exe, .scr и .vbs. Такие вложения могут содержать вредоносные программы.

Кроме того, жителей просят не отвечать на сообщения от незнакомых пользователей и игнорировать звонки или смс о якобы положенных выплатах к празднику.

В полиции напомнили, что подобные предложения часто используют мошенники.