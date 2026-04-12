Мошенники стали атаковать владельцев iPhone через iCloud

Мошенники используют новую схему обмана владельцев iPhone, рассылая письма о якобы блокировке iCloud. Об этом пишет RT со ссылкой на The Guardian. Пользователям приходит сообщение о том, что хранилище переполнено и учетная запись заблокирована, а все данные могут быть удалены. Владельцам iPhone предлагают перейти по ссылке для увеличения объема памяти.

На самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт, где злоумышленники пытаются получить банковские данные и личную информацию.

Эксперты советуют игнорировать подобные письма и не переходить по ссылкам. Также стоит обращать внимание на адрес отправителя — его могут выдавать подозрительные домены по типу .biz. ua. Он относится к Украине, в то время как Apple базируется в Калифорнии.