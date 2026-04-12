МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

В Рязанской области утром и в течение дня 12 апреля ожидается туман с ухудшением видимости до 200-500 метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия могут осложнить ситуацию на дорогах и повысить риск происшествий.

Жителей просят соблюдать меры безопасности, по возможности ограничить время на улице и быть внимательными при передвижении.

В случае ЧС необходимо обращаться по телефонам 101 или 112.