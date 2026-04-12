Илон Маск заявил о запуске нового мессенджера XChat

Компания Илона Маска X готовит запуск нового мессенджера XChat для iOS. Релиз приложения запланирован на 17 апреля. Сервис станет частью экосистемы платформы X и будет позиционироваться как конкурент WhatsApp и Telegram. Среди заявленных функций — сквозное шифрование переписки, защита от скриншотов, редактирование и удаление сообщений у всех участников чата, а также исчезающие сообщения.

Пользователям будут доступны голосовые и видеозвонки, включая групповые, а также крупные чаты на сотни участников. Отдельно подчеркивается отсутствие рекламы и возможность звонков без привязки к номеру телефона.

Фото: ABC News.