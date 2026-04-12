Для рязанцев выпустили очередное метеопредупреждение

В Рязанской области в ближайший час и до конца суток 12 апреля ожидаются грозы и усиление ветра. По данным синоптиков, в отдельных районах порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. Жителей просят соблюдать меры безопасности: по возможности ограничить время на улице, не находиться рядом с рекламными конструкциями, деревьями и линиями электропередачи.

Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В случае экстренных ситуаций необходимо обращаться по телефонам 101 или 112.