Бастрыкин потребовал доклад по делу о разбитых дорогах в Старожилове

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ненадлежащего состояния дорожной инфраструктуры в поселке Старожилово Рязанской области. Поводом стали сообщения о неудовлетворительном состоянии дорог на улицах Ивановской и Ленпоселок. По данным СК, длительное время там отсутствует асфальтовое покрытие, а на грунтовых дорогах образовались ямы и колеи.

Отмечается, что это затрудняет проезд транспорта, включая машины экстренных служб, что ранее приводило к задержкам оказания помощи.

По факту возбуждено уголовное дело. Бастрыкин потребовал представить доклад о результатах расследования и мерах по восстановлению дорог.