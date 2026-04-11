Жительница Рязанской области отдала мошенникам 4,2 млн рублей

Отмечается, что женщину из Рыбновского района аферисты ввели в заблуждение. С февраля по март 2026 года для осуществления финансового контроля и проверки наличных на подлинность жительница передала более 4, 2 млн рублей курьерам телефонных мошенников, один из которых задержан сотрудниками полиции. Прокурор подготовил иск о взыскании суммы причиненного ущерба, который рассмотрят вместе с уголовным делом.

Жительница Рязанской области отдала мошенникам 4,2 млн рублей. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

