Все пляжи Краснодарского края, пострадавшие от мазута, планируют открыть в 2026 году

Глава государства обсудил с Кондратьевым перспективы открытия пляжей в регионе. Купание там ограничивали из-за разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года. «Вы сейчас упоминали про курортную составляющую экономики края. Вениамин Иванович, как обстановка, связанная с разливом нефти, нефтепродуктов в Керченском проливе?» — спросил глава государства. И, выслушав доклад Кондратьева, подытожил: «То есть в этом году все пляжи Краснодарского края будут открыты». Губернатор дал положительный ответ. «Думаю, да», — сказал Кондратьев.

Все пляжи Краснодарского края, пострадавшие от мазута, планируют открыть в 2026 году, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев президенту России Владимиру Путину. Соответствующую информацию передало ТАСС.

