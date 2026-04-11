В Рязанской области пьяный мужчина хотел зарезать приятеля из-за старых обид

В рабочем поселке Кадом пьяный мужчина хотел зарезать приятеля из-за старых обид. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Участковый уполномоченный полиции обходил обслуживаемый административный участок в рабочем поселке Кадом и встретил встревоженного мужчину. Полицейский поинтересовался, не нуждается ли тот в помощи.
Выяснилось, что накануне нетрезвый приятель грозился зарезать мужчину. Житель «долго ходил по улице, не зная, как поступить».
Участковый посетил дом злоумышленника и установил: вечером мужчина и его 59-летний приятель распивали спиртное. В какой-то момент они начали выяснять отношения.
Отмечается, что злоумышленник вспомнил старые обиды и оскорбился «неуважительным поведением» знакомого, после чего взял нож и пригрозил убить товарища. Мужчина убежал.
Полицейский доставил злоумышленника в отдел. Нож изъяли как орудие преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.