В России продажи романа «1984» Оруэлла выросли более чем на 50% за месяц

Отмечается, что за последний месяц продажи книги выросли на 54%, а если сравнивать март 2026 с 2025, то на 81%. Кроме того, «Скотный двор» Оруэлла, «О новый дивный мир» Олдоса Хаксли и «Мы» Евгения Замятина вошли в список популярных антиутопий.

В России продажи романа-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла выросли более чем на 50% за месяц. Об этом 11 апреля сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сети «Читай-город».

