В России продажи романа «1984» Оруэлла выросли более чем на 50% за месяц
Отмечается, что за последний месяц продажи книги выросли на 54%, а если сравнивать март 2026 с 2025, то на 81%. Кроме того, «Скотный двор» Оруэлла, «О новый дивный мир» Олдоса Хаксли и «Мы» Евгения Замятина вошли в список популярных антиутопий.
В России продажи романа-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла выросли более чем на 50% за месяц. Об этом 11 апреля
