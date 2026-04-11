«Ъ»: в мессенджере Max обнаружили более 200 уязвимостей

В рамках программы Bug Bounty белые хакеры выявили 213 уязвимостей в национальном мессенджере Max. Об этом сообщил технический директор Positive Technologies по развитию государственного сектора Алексей Батюк на международной выставке «Связь‑2026», передал «Ъ». Как рассказал газете один из белых хакеров, знакомый с поиском уязвимостей, чаще всего специалистам удавалось выявить проблемы по вектору IDOR (Insecure Direct Object Reference). Отмечается, что эта уязвимость позволяет злоумышленнику получить несанкционированный доступ к чужим данным или действиям — например, к сообщениям или профилям пользователей.

В рамках программы Bug Bounty белые хакеры выявили 213 уязвимостей в национальном мессенджере Max. Об этом сообщил технический директор Positive Technologies по развитию государственного сектора Алексей Батюк на международной выставке «Связь‑2026», передал «Ъ».

По данным газеты, программа поиска уязвимостей за вознаграждение Bug Bounty запущена 1 июля 2025 года. Основная часть отчётов поступила через платформу Bug Bounty Standoff365 (входит в Positive Technologies). По информации на 10 апреля 2026 года, там приняли 288 отчётов из 454 сданных, а общая сумма выплат достигла почти 22 млн руб. Средняя награда за выявленную уязвимость составила 349 тыс. руб., а за последние 90 дней выплачено 9,5 млн руб.

Кроме того, Max представлен ещё на двух платформах — Bi. Zone и «Киберполигон». На них в сумме выплачено около 1,5 млн руб.

Как рассказал «Ъ» один из белых хакеров, знакомый с поиском уязвимостей, чаще всего специалистам удавалось выявить проблемы по вектору IDOR (Insecure Direct Object Reference). Отмечается, что эта уязвимость позволяет злоумышленнику получить несанкционированный доступ к чужим данным или действиям — например, к сообщениям или профилям пользователей. Для этого подменяется идентификатор объекта (ID сообщения, чата или пользователя) в запросе к серверу. В Центре безопасности Max заверили, что каждый поступивший отчёт проходит строгую проверку. Уязвимости устраняются в приоритетном порядке. Там добавили, что платформу исследовали лучшие международные эксперты на конференции Zero Nights 2025. Тогда же для привлечения большего числа специалистов повысили вознаграждение за выявленную уязвимость. В пресс‑службе мессенджера газете заявили, что все данные пользователей надёжно защищены. В компании отметили: программа Bug Bounty — это мировой стандарт и признак зрелой системы безопасности. Независимые «белые хакеры» за вознаграждение помогают находить и быстро устранять уязвимости до того, как ими воспользуются злоумышленники.

Как сказали в пресс‑службе «Ъ», попытки представить сам факт обнаружения уязвимостей в рамках Bug Bounty как «сенсацию» и признак небезопасности продукта искажают суть таких программ. Их главная цель — контролируемый поиск и оперативное устранение потенциальных рисков.