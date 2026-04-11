В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь

Благодатный огонь символизирует свет Воскресения Христова и считается святыней. Делегация Фонда Андрея Первозванного получила его частицу. Напомним, 11 апреля святыню привезут спецрейсом «Валентина Терешкова». Сначала огонь встретят в Храме Христа Спасителя в Москве, затем лампады отправятся в 15 столичных храмов и в города России, в том числе и Рязань.