Россия вернула из украинского плена 175 военных
В субботу, 11 апреля, Россия вернула из украинского плена 175 военных. Об этом сообщили в Минобороны.
Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ.
Также возвращены 7 незаконно удерживавшихся жителей Курской области. Их доставят домой.
По данным министерства, сейчас российские военнослужащие находятся в Беларуси, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.