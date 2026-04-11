Россия вернула из украинского плена 175 военных

Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ. Также возвращены 7 незаконно удерживавшихся жителей Курской области. Их доставят домой. По данным министерства, сейчас российские военнослужащие находятся в Беларуси, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.