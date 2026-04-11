Роспотребнадзор запретил продажу детской смеси из-за несоответствия требованиям

Роспотребнадзор приостановил оборот в России детской смеси «Иннованта Стандарт/Энергия» из-за несоответствия требованиям. Отмечается, что в продукте были превышены показатели содержания фосфора, массовой доли кальция, натрия, хрома и белка.