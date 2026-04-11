Появились подробности смертельного пожара в Рязанской области

Пожар произошел 11 апреля на улице Дорожкин конец в селе Малый Сапожок. Информацию диспетчеру передали в 4.40 утра местные жители. В 4.47 пожарные прибыли на место. Жилой дом тушили восемь человек и четыре спецмашины. Пожар полностью ликвидировали в 10.45. Причину и ущерб устанавливают. Напомним, при пожаре погиб 63-летний мужчина.