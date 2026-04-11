Меценат хочет восстановить рязанский храм, построенный по картине Рафаэля

9 апреля в региональной инспекции по охране ОКН прошло совещание по вопросу восстановления Христорождественской церкви (1816 года постройки) в селе Истье Старожиловского района — объекта культурного наследия федерального значения. Об этом сообщили в соцсетях инспекции.
На совещании обсудили, в каком состоянии находится памятник, а также способы его восстановления.
Меценат представил собранные исторические данные. Он заявил, что архитектор В. П. Стасов при возведении храма стремился воспроизвести копию здания с картины итальянского художника Рафаэля «Обручение Девы Марии».
Меценат проявил заинтересованность в разработке проекта и восстановлении храма.
В инспекции сообщили о готовности оказывать содействие на всех этапах работ.
