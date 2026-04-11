Коданев взял на контроль строительство новой школы в Рязанской области

Облпрокурор Дмитрий Коданев взял на контроль строительство новой школы в Рыбном. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

К Дмитрию Коданеву обратился общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в регионе по Рыбновскому округу. Он указал на необходимость строительства нового образовательного учреждения.

Проверка показала, что на территории округа есть 14 школ, пять из которых расположены в Рыбном. Однако, по данным прокуратуры, количество фактически обучающихся в указанных учреждениях превышает их проектную мощность.

Отмечается, что о необходимости строительства новой школы проинформирована администрация округа. Она уже определила участок, ведется работа по подбору типового проекта в сфере образования.

«Вместе с тем органом местного самоуправления в инициативном порядке не рассматривался вопрос о привлечении финансирования на строительство объекта, в связи с чем прокурором Рыбновского округа приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в публикации.

Вопрос строительства новой школы в Рыбном находится на контроле, заявили в прокуратуре.