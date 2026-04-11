Исследование депутата Госдумы показало неэффективность пенсионных реформ за последние 20 лет

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева опубликовала исследование в научном журнале «Народонаселение» (РАН). Проведенный анализ показал неэффективность пенсионных реформ за последние 20 лет: в итоге уплаченные страховые взносы превышают размер пенсий. Отмечается, что «лишние» взносы за работающих пенсионеров составили 2,37 трлн рублей, не используемые для выплат из-за лимитов по баллам. Депутат указала, что это вызвало отставание роста пенсий от зарплат и падение коэффициента замещения до минимума к 2025 году.