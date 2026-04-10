Жители Рязани попросили уложить новый асфальт к одной из школ в Песочне

Речь идет об участке между школой № 62, домом № 22 на улице Новоселов и первым корпусом дома № 22 на улице Тимакова. «Дороги со дворов нет. Кругом грязь, вода и остатки старого асфальта. Невозможно ходить! Много случаев было, где в этой грязи поскальзывались люди и получали травмы!» — отмечается в комментарии. На прикрепленных фотографиях видны большие ямы, лужи, мусор и грязь.

Рязанцы сообщили, что около школы № 62 на улице Советской Армии отсутствует асфальт. Соответствующие комментарии опубликованы под постами губернатора Павла Малкова.

Ранее в Рязани на перекрестке улиц Ленком и 2-й Линии образовался провал в асфальте. Жители выразили опасение, что он разрастется.