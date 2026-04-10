Завершились работы над фундаментом нового дома на Михайловском шоссе в Рязани

Госстройнадзор рассказал, как идет строительство нового дома на Михайловском шоссе. Об этом сообщили в группе ВКонтакте ведомства. Отмечается, что в данный момент застройщик монтирует несущие конструкции из сборного железобетона. Конструкции до нулевой отметки уже готовы. В ведомстве уточнили, что лично проверят качество работ. «Прочный фундамент для будущего уюта заложен», — говорится в сообщении.