Врачи обнаружили у рязанца бессимптомный инфаркт во время диспансеризации

Во время выездной диспансеризации врачи провели мужчине ЭКГ и выявили безболевую форму инфаркта миокарда, перенесенную около двух недель назад. Пациента доставили на скорой в ОКБ для дообследования и лечения. В больнице при сборе анамнеза инфаркт подтвердился, мужчине назначили антиагрегантную терапию для предотвращения тромбоза. «Антиагрегантная терапия — это применение препаратов уменьшающих склеивание тромбоцитов для профилактики тромбозов. Она жизненно необходима при ИБС, инфарктах, инсультах и после стентирования», — говорится в посте. Пациента выписали.

Врачи обнаружили у рязанца бессимптомный инфаркт во время диспансеризации. Об этом 10 апреля сообщили в соцсетях ОКБ.

