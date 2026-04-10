ВЦИОМ: 73% россиян планируют праздновать Пасху, но пост соблюдают лишь 4%

При этом около половины (46%) будут готовить пасхальные блюда, 38% планируют принимать гостей или ходить в гости, 21% собираются освятить куличи и яйца в церкви, а 14% поедут на кладбище. Также 74% опрошенных не соблюдают Великий пост и питаются обычно, 18% соблюдают его частично, и лишь 4% постятся полностью. Отмечается, что опрос провели среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.