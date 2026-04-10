Вандалы разрисовали свежезалитую стену у Верхнего Черезовского пруда прямо под камерами видеонаблюдения

По словам очевидцев, только недавно отлили бетонную стену, как вандалы уже разрисовали ее всю — прямо у городка строителей и под камерами видеонаблюдения. Отмечается, что у пруда уже оборудовали площадки для выгула собак и зоны для отдыха горожан.

Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» «Рязанский формат».

Фото: «Рязанский формат».