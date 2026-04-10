В выходные молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» проведет домашние матчи ¼ финала НМХЛ

В четвертьфинале Национальной молодежной хоккейной лиги команда проведет серию игр на вылет против саратовского «Кристалла». Ранее в 1/8 финала рязанцы, будучи лидерами регулярного чемпионата в конференции «Восток», встретились с «Гвардией» из Краснодара — все матчи завершились победой «десантников». Второй раунд стадии плей-офф рязанцы начинают дома. Матчи между МХК «Рязань-ВДВ» и МХК «Кристалл» пройдут в субботу и воскресенье, 11 и 12 апреля, на льду Дворца спорта «Олимпийский». Начало обеих встреч — в 17:00. Билеты можно приобрести в кассах Дворца спорта и по ссылке. Возрастное ограничение — 0+.

МХК «Рязань-ВДВ» продолжает свой путь в плей-офф. В четвертьфинале Национальной молодежной хоккейной лиги команда проведет серию игр на вылет против саратовского «Кристалла», сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Ранее в 1/8 финала рязанцы, будучи лидерами регулярного чемпионата в конференции «Восток», встретились с «Гвардией» из Краснодара — все матчи завершились победой «десантников». Как напомнили в публикации, серия в НМХЛ длится до трех побед одной из команд.

В 1/8 финала «Кристаллу» удалось одолеть пензенский «Дизелист» в трех матчах — все победы саратовцев были взяты в овертайме, причем последний продлился почти 15 минут согласно регламенту.

Второй раунд стадии плей-офф рязанцы начинают дома. Матчи между МХК «Рязань-ВДВ» и МХК «Кристалл» пройдут в субботу и воскресенье, 11 и 12 апреля, на льду Дворца спорта «Олимпийский». Начало обеих встреч — в 17:00.

Билеты можно приобрести в кассах Дворца спорта и по ссылке .

Возрастное ограничение — 0+.