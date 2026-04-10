В Старожиловском районе через суд вернули муниципалитету 15 га земли, сданных в аренду с нарушениями

В 2024 году администрация Старожиловского района незаконно сдала в аренду физлицу участок сельхозназначения площадью более 15 га — без торгов и с превышением допустимой нормы в шесть раз. Суд признал договор аренды недействительным и постановил вернуть землю муниципалитету. Прокуратура проконтролирует исполнение решения.

В Старожиловском районе через суд вернули муниципалитету 15 га земли, сданных в аренду с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В 2024 году администрация Старожиловского района незаконно сдала в аренду физлицу участок сельхозназначения площадью более 15 га — без торгов и с превышением допустимой нормы в шесть раз.

Суд признал договор аренды недействительным и постановил вернуть землю муниципалитету. Прокуратура проконтролирует исполнение решения.