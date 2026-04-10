В Рязанской области проверят теплицы и установят более 1,6 тыс. ловушек для вредителей

В Рязанской области проверят теплицы и установят более 1,6 тысячи ловушек для вредителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В апреле уже обследовали тепличные комплексы на площади 15,5 га, включая томаты и баклажаны. Работы продлятся до сентября, всего планируют проверить более 1,4 млн га.

Для выявления карантинных вредителей установят свыше 1,6 тысячи феромонных и цветных клеевых ловушек. Под мониторинг попадают элеваторы, склады зерна, фермерские хозяйства, леса и теплицы.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской области.