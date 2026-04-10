В рязанской ИК-2 пресекли попытку передачи денег осужденному

В исправительной колонии № 2 в Рязани пресекли попытку передачи денежных средств на режимную территорию. Инцидент произошел 9 апреля: при досмотре вещей женщины, прибывшей на длительное свидание, сотрудники обнаружили и изъяли бумажные банкноты. Гражданку заранее предупреждали об ответственности за передачу запрещенных предметов.

В результате ей отказали в свидании и составили протокол об административном правонарушении. По факту произошедшего назначили служебную проверку.