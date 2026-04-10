В Рязани жильцам дома вернули 12 тысяч рублей за неубранные подъезды

В Рязани жителям дома № 1 по улице Ломоносова произвели перерасчет платы за содержание жилья из-за отсутствия уборки подъездов. Поводом для проверки стало обращение местной жительницы в инспекцию. После вмешательства ведомства управляющая организация снизила начисления за содержание жилого помещения по всему дому. Общая сумма перерасчета составила 12 639,24 рубля.

В Рязани жителям дома № 1 по улице Ломоносова произвели перерасчет платы за содержание жилья из-за отсутствия уборки подъездов. Об этом сообщили в Госжилинспекции Рязанской области.

Поводом для проверки стало обращение местной жительницы в инспекцию. После вмешательства ведомства управляющая организация снизила начисления за содержание жилого помещения по всему дому.

Общая сумма перерасчета составила 12 639,24 рубля.