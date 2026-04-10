В Рязани за три миллиона рублей вырубят аварийные деревья

На выполнение работ по валке и обрезке деревьев в Рязани выделили три миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Участки, где необходимо произвести валку и обрезку, определит мэрия. Подрядчик должен оградить места выполнения работ и соблюдать санитарные правила. После валки и обрезки порубочные остатки нужно собрать в кучи, которые не помешают движению пешеходов или автомобилей. Вывезти мусор необходимо в день выполнения работ.

Работы завершат до 15 июля 2026 года.

Заказчиком выступило управление энергетики и ЖКХ администрации города.

Напомним, за 2025 год в Рязани вырубили более 3600 деревьев. Это аварийные и старовозрастные экземпляры. При этом в 2026 году планируется высадить 300 новых деревьев из городского питомника.