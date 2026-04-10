В Рязани стартовал капремонт трубопроводов на Садовой и Попова

В Рязани начали капитальный ремонт участков магистрального трубопровода на улицах Садовая и Попова, а также канализационного коллектора в районе Московского шоссе. В 2026 году в регионе планируют построить и отремонтировать более 60 тысяч погонных метров сетей тепло- и водоснабжения. В Рязани качество коммунальных услуг улучшится примерно для 13 тысяч жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе комплекса ЖКХ и энергетики Рязанской области.

Работы проводят в рамках национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

В 2026 году в регионе планируют построить и отремонтировать более 60 тысяч погонных метров сетей тепло- и водоснабжения. В Рязани качество коммунальных услуг улучшится примерно для 13 тысяч жителей.