В Рязани скончался мастер спорта СССР, тренер по боксу Михаил Князев

Мужчины не стало 9 апреля. Ему было 75 лет. Прощание с Князевым пройдёт 11 апреля: в 11:30 состоится отпевание в Борисо-Глебском кафедральном соборе, в 12:00 на Боковском кладбище начнутся похороны. «Мастер спорта СССР, тренер высшей квалификационной категории, человек, чьё имя навсегда вписано в историю рязанского бокса. Михаил Иванович посвятил свою жизнь спорту, воспитанию молодёжи и развитию бокса в регионе. Он был не просто тренером — он был наставником, человеком слова и дела. С уходом Михаила Ивановича действительно завершилась целая эпоха рязанского бокса. Но его дело, его школа и его дух останутся с нами», — заявили в федерации спорта.

В Рязани скончался мастер спорта СССР, тренер по боксу Михаил Князев. Об этом сообщает пресс-служба региональной федерации спорта.

Мужчины не стало 9 апреля. Ему было 75 лет. Прощание с Князевым пройдёт 11 апреля: в 11:30 состоится отпевание в Борисо-Глебском кафедральном соборе, в 12:00 на Боковском кладбище начнутся похороны.

«Мастер спорта СССР, тренер высшей квалификационной категории, человек, чьё имя навсегда вписано в историю рязанского бокса. Михаил Иванович посвятил свою жизнь спорту, воспитанию молодёжи и развитию бокса в регионе. Он был не просто тренером — он был наставником, человеком слова и дела. С уходом Михаила Ивановича действительно завершилась целая эпоха рязанского бокса. Но его дело, его школа и его дух останутся с нами», — заявили в федерации спорта.

Фото: Федерация бокса Рязанской области.