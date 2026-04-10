В Рязани пьяный мужчина расцарапал машину соседа ключом от входной двери

Инцидент произошел у дома на улице Сельских Строителей. Утром 20-летний молодой человек заметил на своем авто несколько длинных и глубоких царапин. Он обратился в полицию. Выяснилось, что машину поцарапал 31-летний сосед молодого человека. Рязанец рассказал, что поругался с молодым человеком. Он заявил, что пытался объяснить знакомому его неправоту, но тот считал причину разговора незначительной. После этого, пьяный мужчина решил отомстить соседу. Он взял ключ от своей квартиры и поцарапал корпус иномарки молодого человека. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани пьяный мужчина расцарапал машину соседа ключом от входной двери. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел у дома на улице Сельских Строителей. Утром 20-летний молодой человек заметил на своем авто несколько длинных и глубоких царапин. Он обратился в полицию. Выяснилось, что машину поцарапал 31-летний сосед молодого человека. Рязанец рассказал, что поругался с молодым человеком. Он заявил, что пытался объяснить знакомому его неправоту, но тот считал причину разговора незначительной.

После этого, пьяный мужчина решил отомстить соседу. Он взял ключ от своей квартиры и поцарапал корпус иномарки молодого человека.

Возбуждено уголовное дело.