В Рязани начали убирать свалку возле ТЦ «Премьер»

В Рязани начали уборку мусора на территории за торговым центром «Премьер». Ранее жители пожаловались на свалку рядом с торговым центром недалеко от реки Трубеж. По их словам, на участок свозили отходы вместо грунта, а в воздухе ощущался неприятный запах. Информацию о нарушении направили в Росприроднадзор, а собственнику участка объявили предостережение.

В настоящее время собственник участка приступил к уборке территории.