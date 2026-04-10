В Рязани на Пасхальной ярмарке нашли молоко и мясо неизвестного происхождения. Об этом сообщили в персслужбе регионального Россельхознадзора.

На двух торговых точках — ЛПХ П. М. В. и ЛПХ Л. Ж. Ю. — выявили нарушения: продавали молочную и мясную продукцию неизвестного происхождения. На товаре не было маркировки с указанием производителя, даты изготовления и сроков годности, а также отсутствовали ветеринарные документы.

Нарушителям объявили предостережения и напомнили о необходимости соблюдать ветеринарные правила.