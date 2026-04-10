В России спрогнозировали рост цен на растительные масла

В России в 2026 году цены на растительные масла могут вырасти на 5-8%. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по финансам Дмитрий Трепольский. По его словам, рост будет постепенным и не приведет к резкому скачку цен. При этом на мировом рынке уже зафиксировали увеличение стоимости: соевое масло подорожало на 15,6%, рапсовое — на 2,2%, подсолнечное — на 1,3%, кокосовое — на 4,2%.

Эксперт отметил, что сильнее всего рост цен может затронуть соевое, рапсовое и тропические масла. Подсолнечное масло подорожает в меньшей степени благодаря высокой самообеспеченности России этим продуктом.