В Перинатальном центре назвали редкие имена рожденных в Рязани в марте

В Перинатальном центре назвали редкие и популярные имена рожденных в Рязани в марте. Об этом сообщили 10 апреля в соцсетях медучреждения.

Самыми популярными стали женские имена Анна и Виктория. Вторыми по встречаемости — Алиса, Таисия, Стефания, София, Мария, Алина, Василиса, Валерия, Арина, Александра, Вероника, Варвара, Ангелина.

Реже родители выбирали для девочек имена Теона, Алсу, Элина, Агата.

Мальчиков чаще всего называли Миронами. Вторые по популярности — Максим, Илья, Иван, Кирилл, Арсений, Роман, Тимофей, Артем, Александр, Ярослав.

Редкими стали имена Елисей, Архип, Ян, Альберт.

Всего в марте в МФЦ Перинатального центра зарегистрировали 97 малышей. Из них 44 — мальчики, 53 — девочки.