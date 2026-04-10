В ОКБ имени Семашко появилось новое оборудование

В ОКБ имени Н. А. Семашко появилось новое оборудование. Об этом сообщили 10 апреля в пресс-службе регионального минздрава.

В больницу поступил современный анестезиологический комплекс Carestation 620/650/650. Как объяснили в министерстве, это оборудование нового поколения, которое помогает врачам проводить анестезию и искусственную вентиляцию легких максимально точно и безопасно.

Отмечается, что аппарат подходит для пациентов всех возрастов. Он оснащен сенсорным экраном и понятным интерфейсом, благодаря чему врач-анестезиолог может контролировать дыхание пациента и состав подаваемой газовой смеси в режиме реального времени.

«Новый комплекс позволяет подбирать индивидуальные параметры вентиляции для каждого пациента, что особенно важно при сложных клинических случаях», — заключили в минздраве.