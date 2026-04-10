В Минтрансе рассказали, как беспилотники смогут раздавать интернет

Беспилотные летательные аппараты могут занять новую роль в инфраструктуре связи, превратившись в летающие сотовые вышки и точки доступа к широкополосному интернету. Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Борис Ташимов в пресс-релизе Минтранса. По словам Ташимова, дрон или стратосферный аппарат с телекоммуникационным ретранслятором фактически становится мобильной вышкой сотовой связи. Это открывает новые возможности для обеспечения связи в удаленных и труднодоступных районах без необходимости прокладки кабелей или строительства наземных опор. Заместитель министра подчеркнул, что такая система может решить проблемы, связанные с доступом к интернету, которые по своей социальной значимости не уступают вопросам физической доставки товаров.

Также стало известно, что прототип стратосферного беспилотника, способного ретранслировать интернет 4G или 5G, планируется испытать весной 2026 года.