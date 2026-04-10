В Михайловском районе выявили нарушения охраны труда на предприятии

В Михайловском районе выявили нарушения законодательства в сфере охраны труда на предприятии по ремонту автотранспорта. Проверка показала, что работников не обеспечили необходимыми средствами индивидуальной защиты, а инструкции по охране труда не соответствуют требованиям законодательства.

Директору организации внесли представление, а в отношении трех должностных лиц возбудили административные дела.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.