В Госдуме предложили внедрить оповещение о поверке счетчиков через «Госуслуги»

Депутаты Госдумы от фракции «Новые Люди» предложили внедрить проактивное оповещение граждан о сроках плановой поверки счетчиков через портал «Госуслуги». Об этом пишет РИА Новости.

В своем обращении к главе Минстроя Иреку Файзуллину они указали на необходимость автоматической отправки уведомлений, основанных на данных ГИС ЖКХ. Уведомления должны содержать информацию о сроках поверки, типе прибора учета и возможностях заказа поверки через официальный сервис.

Авторы инициативы уверены, что данное нововведение поможет гражданам избежать мошенничества, когда злоумышленники, выдавая себя за работников служб, навязывают фиктивные услуги и пытаются получить доступ к жилью и личным данным. Депутаты отметили, что подобные случаи происходят регулярно в различных регионах страны.