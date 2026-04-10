В Госдуме предложили обязать альпинистов оплачивать работу МЧС

Председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев предложил обязать альпинистов возмещать расходы на их спасение, если поход был организован с нарушениями или без должной подготовки. Об этом он сообщил на фоне участившихся случаев поисковых операций, требующих привлечения авиации и большого количества специалистов, передает «Абзац».
Тарбаев отметил, что трагические инциденты, такие как недавняя ситуация на Камчатке, когда двое альпинистов погибли, а семеро заблудились и искались семь часов, подчеркивают необходимость пересмотра существующих норм. Он считает, что люди, которые рискуют не только своей жизнью, но и жизнями спасателей, должны нести ответственность за свои действия.
«По логике вещей я считаю, что это имеет смысл… должна быть какая-то расплата», — подчеркнул депутат. Он также добавил, что сумма компенсации должна основываться на реальных затратах государства, которые могут быть значительными.
Тарбаев отметил, что в настоящее время в законодательстве нет соответствующих норм, однако обсуждение этой темы необходимо. Он предложил собрать экспертное сообщество для изучения международного опыта в данной области.