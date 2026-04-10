В Госдуме предложили обязать альпинистов оплачивать работу МЧС
Председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев предложил обязать альпинистов возмещать расходы на спасение, если поход был организован с нарушениями или без должной подготовки. Это заявление сделано на фоне участившихся поисковых операций, требующих привлечения авиации и большого количества специалистов. Тарбаев отметил, что трагические инциденты, такие как недавняя ситуация на Камчатке, когда двое альпинистов погибли, подчеркивают необходимость пересмотра норм. Он считает, что люди, рискующие жизнями спасателей, должны нести ответственность за свои действия.

Председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев предложил обязать альпинистов возмещать расходы на их спасение, если поход был организован с нарушениями или без должной подготовки. Об этом он сообщил на фоне участившихся случаев поисковых операций, требующих привлечения авиации и большого количества специалистов, передает «Абзац».

Тарбаев отметил, что трагические инциденты, такие как недавняя ситуация на Камчатке, когда двое альпинистов погибли, а семеро заблудились и искались семь часов, подчеркивают необходимость пересмотра существующих норм. Он считает, что люди, которые рискуют не только своей жизнью, но и жизнями спасателей, должны нести ответственность за свои действия.

«По логике вещей я считаю, что это имеет смысл… должна быть какая-то расплата», — подчеркнул депутат. Он также добавил, что сумма компенсации должна основываться на реальных затратах государства, которые могут быть значительными.

Тарбаев отметил, что в настоящее время в законодательстве нет соответствующих норм, однако обсуждение этой темы необходимо. Он предложил собрать экспертное сообщество для изучения международного опыта в данной области.