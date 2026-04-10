Учителем года в Рязанской области стала педагог из школы № 62

7-8 апреля в регионе прошел этап Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2026». За звание боролись 28 педагогов — учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики, физики, информатики, истории, обществознания, биологии и иностранных языков. Победителем стала Ольга Ратникова. Она работает учителем истории и обществознания в рязанской школе № 62. Осенью Ольга Ратникова представит Рязанскую область в финале конкурса.

Учителем года в Рязанской области стала педагог из школы № 62 Ольга Ратникова. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях.

7-8 апреля в регионе прошел этап Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2026». За звание боролись 28 педагогов — учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики, физики, информатики, истории, обществознания, биологии и иностранных языков.

Победителем стала Ольга Ратникова. Она работает учителем истории и обществознания в рязанской школе № 62.

Осенью Ольга Ратникова представит Рязанскую область в финале конкурса.

Фото: канал Павла Малкова в MAX.