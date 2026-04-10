Трое детей получили переохлаждение в рязанском многоквартирном доме

По данным прокуратуры, в 2025 году рабочие не успели завершить капитальный ремонт системы теплоснабжения в доме в Октябрьском городке в установленные сроки. Две недели в доме не было отопления. В результате этого трое детей подверглись переохлаждению, что привело к развитию респираторных заболеваний. Суд обязал Фонд капитального ремонта выплатить компенсацию морального вреда в размере 27 тыс. рублей.