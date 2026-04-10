Священник освятил куличи и провел духовную беседу с осужденными в рязанской ИК-1

В исправительной колонии № 1 УФСИН России по Рязанской области священник провел духовную беседу с осужденными и освятил куличи в преддверии Пасхи. В ходе встречи батюшка рассказал о значении главного христианского праздника — Пасхи Христовой, уделив особое внимание Страстной седмице, которая является важнейшим периодом для православных. Отмечается, что осужденные с интересом слушали о последних днях земной жизни Спасителя и значении этих событий для верующих.

