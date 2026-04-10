SuperJob: 38% рязанцев хотели бы полететь в космос

Наибольшая тяга к звёздам наблюдается среди системных администраторов (51%), программистов (48%) и инженерно-технических работников (43%). Интересно, что мужчины значительно чаще, чем женщины, высказывают желание оказаться на орбите: 45% против 31%. Молодёжь до 35 лет также проявляет больший интерес к космическим путешествиям по сравнению с более старшими поколениями. Кроме того, уровень дохода влияет на мечты о космосе: среди рязанцев с доходом до 100 тысяч рублей желание полететь составляет 33%, тогда как среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч — уже 43%.

Среди людей с высшим образованием о космосе мечтают 38%, в то время как среди обладателей дипломов колледжей этот показатель составляет 32%. Наименьший интерес к космическим путешествиям проявляют медицинские сестры (18%) и секретари (20%).