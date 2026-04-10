Стали известны подробности благоустройства территории детсадов на улице Павлова

Стали известны подробности благоустройства территории детских садов на улице Павлова. О них рассказал глава администрации Рязани Борис Ясинский в рамках личного приёма жителей. По его словам, в ближайшее время там начнутся работы по мощению тротуарной плиткой, созданию зон отдыха, установке системы освещения и малых архитектурных форм, а также озеленению. Он также отметил, что парковочные пространства останутся на въезде с обеих сторон улицы. «А пока идут работы, родители могут оставить машину бесплатно на местах платных парковок, расположенных рядом», — уточняется в сообщении.

