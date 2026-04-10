Спрос на безалкогольные вина в России вырос на 26%

В России в марте 2026 года спрос на безалкогольные вина вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост объясняют расширением ассортимента и появлением новых брендов. В целом винная категория увеличилась на 12%, при этом спрос на тихие вина вырос на 11%, а на игристые — на 12%.

В России в марте 2026 года спрос на безалкогольные вина вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом агентству «Прайм» сообщили в пресс-службе сети «Винлаб».

Рост объясняют расширением ассортимента и появлением новых брендов. В целом винная категория увеличилась на 12%, при этом спрос на тихие вина вырос на 11%, а на игристые — на 12%.

Также отмечается рост популярности российских вин и продукции Нового Света. Продажи тихих вин из Аргентины, Чили и ЮАР выросли на 24%, а их доля достигла 21% против 18% годом ранее.

Российские тихие вина показали рост продаж на 34%. В ритейле связывают это с расширением ассортимента и повышением интереса покупателей.