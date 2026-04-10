Синоптики сообщили, что основные снегопады обойдут Рязанскую область стороной

Синоптики сообщили, что основные снегопады обойдут Рязанскую область стороной. Об этом сообщили в пресс-службе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.

По их словам, региону повезет: основные снегопады и ночные заморозки пройдут мимо — через Владимир, Москву и более южные области. Синоптики уточнили, что в четверг и пятницу в регионе ожидаются лишь дождь и сильный порывистый ветер с порывами до 14 метров в секунду, а температура днем составит от +2 до +5 градусов. Они также отметили, что возможен мокрый снег по ночам, но это будут лишь «отголоски» процессов у соседей. По их прогнозу, с субботы по среду начнется постепенное потепление, в воскресенье воздух прогреется до +14 градусов, а во второй половине следующей недели возможно кратковременное потепление до +20, однако затем вероятен новый заток арктического воздуха.

Ранее в Рязани выпал снег.

Фото: НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.