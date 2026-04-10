«Северная Компания» презентовала квартал «Бережно» в Рязани

26 марта на площадке «ПАНОРАМА» состоялась официальная презентация нового крупного проекта от «Северной Компании» — жилого квартала бизнес-класса «Бережно». Мероприятие посетили более 130 риелторов, экспертов рынка недвижимости, партнеров и друзей компании, блогеров и журналистов профильных СМИ.

26 марта на площадке «ПАНОРАМА» состоялась официальная презентация нового крупного проекта от «Северной Компании» — жилого квартала бизнес-класса «Бережно». Мероприятие посетили более 130 риелторов, экспертов рынка недвижимости, партнеров и друзей компании, блогеров и журналистов профильных СМИ.

Торжественный старт продаж новых объектов, с приглашением наиболее квалифицированных специалистов по рязанской недвижимости становится традицией для «Северной Компании». Площадка «ПАНОРАМА» на один вечер превратилась в пространство, где философия «Бережного» отношения к человеку чувствовалась в каждой детали. Гостей ждали концептуальные арт-фотозоны, изысканный фуршет для всех участников, розыгрыши ценных призов и подарков от «Северной Компании».

«Бережно» — новый городской квартал в центре Рязани, созданный с уважением к городу и вниманием к человеку. Фирменный стиль «Северной Компании» — строительство домов бизнес-класса исключительно в премиальных локациях: «Бережно» расположен на пересечении улиц Полевая и Введенская, в шаге от набережной, всего в нескольких минутах от тихой зелени ЦпкиО, Рюминских прудов и пения птиц. «Бережно» сочетает классический архитектурный облик с богатейшим разнообразием планировок, ориентированных на современный стремительный образ жизни: ниши для шкафов и кладовые для экономии места, огромные панорамные окна и террасы. В новом квартале во главу угла ставится Бережное отношение к жильцам, желающим укрыться от городской суеты: бризеры в спальнях и улучшенная шумоизоляция, собственный закрытый двор-сад без машин, свой фитнесс-зал без посторонних, только тишина, покой и вид на реку.

Проект «Бережно» впечатлил гостей мероприятия современными инженерными решениями: потолки до 3,6 м, дорожки c подогревом, бризеры, зарядки для электромобилей. Уникальная особенность проекта — близость «Большого Пешеходного Маршрута Рязани», соединяющего две крупнейшие зеленые зоны города ЦпкиО и Лесопарк, самой длинной пешеходной зоны города.

Новоселам квартала «Бережно» будут доступны различные планировочные решения, включая уникальные лоты — пентхаусы с террасами, зоны ожидания с дизайнерской отделкой, закрытый двор на стилобате без машин и собственный фитнес-зал на территории сада, прямо перед домом будет создана новая зона отдыха —благоустроенная набережная реки Лыбедь. Уникальный проект «Бережно», сочетающий в себе близость к центру и крупным зеленым зонам, современные инженерные решения и классический дизайн, станет настоящим украшением Рязани, вдохнет новую жизнь в тихий и комфортный район ЦпкиО.

